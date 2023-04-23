小菲象應援車宣傳新歌 Chantel現身打卡答謝支持

無線娛樂新聞台報導：年初去咗新西蘭留學嘅 Chantel 姚焯菲 近日趁假期返港，順道為新歌《小出走》不停宣傳。而一直非常支持佢嘅一班小菲象，早前仲租用應援車走勻全港嚟宣傳歌曲。呢日Chantel就親自去應援車停泊嘅街頭打卡，最重要嘅就係同現場嘅小菲象見面呀。