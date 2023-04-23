小菲象應援車宣傳新歌 Chantel現身打卡答謝支持

小菲象應援車宣傳新歌 Chantel現身打卡答謝支持

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：年初去咗新西蘭留學嘅 Chantel 姚焯菲 近日趁假期返港，順道為新歌《小出走》不停宣傳。而一直非常支持佢嘅一班小菲象，早前仲租用應援車走勻全港嚟宣傳歌曲。呢日Chantel就親自去應援車停泊嘅街頭打卡，最重要嘅就係同現場嘅小菲象見面呀。

Chantel話知道大家為自己安排應援車宣傳非常感動又開心，雖然今次返香港嘅時間唔算長，不過佢就善用把握每一刻同親友見面，仲食咗唔少心掛掛嘅香港美食呀。

下星期就會飛返新西蘭開學嘅佢，又話新歌MV拍攝非常難忘，仲有Aska 張馳豪 幫手揸車，加上全體工作人員一齊好似Road Trip咁，令Chantel覺得非常有趣喇。佢又話今次取景地點都係自己最鍾意嘅景色，仲叫大家有機會一定要到訪呀。香港嘅高中生近日都要忙住應付DSE，而Chantel亦都為考生送上鼓勵同祝福呀。

網民點睇？

Chantel好有心🥳百忙中都抽空出席🥰💕
另一樣重點係 , 架應援車超靚！🙀❤️

Chantel ❤❤❤

俏美少女chantel❤❤

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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