獨家丨孖潘靜文應節學整月餅 姚焯菲首次見鹹蛋真身
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無線娛樂新聞台報導：啱啱喺新西蘭放假返港嘅Chantel姚焯菲，繼早前同小菲象補祝生日後，佢又再次相約fans嚟個整月餅約會，佢仲搵嚟好姊妹潘靜文一齊整。喺落手落腳整餅之前，Chantel同Sherman就去到街巿親自揀選材料，而對佢哋嚟講最有難度就係揀靚鹹蛋，雖然老闆娘都悉心講解，但兩位靚女完全領悟唔到，最後都係憑直覺揀鹹蛋。 17歲大嘅Chantel原來係首次見到鹹蛋嘅真身，Sherman就話以前試過買皮蛋，但係未買過鹹蛋，所以都唔識點揀，亦分辨唔到邊隻係重啲。
之前試過整奶皇月餅，但係今次要挑戰整傳統月餅，步驟同材料都複雜咗，不過Chantel都話可以靠整奶皇月餅嘅經驗去做。喺等到月餅皮發酵嘅時候，Chantel同Sherman就整雞蛋仔先慰勞一班小菲象。
之後佢哋就夾手夾腳整印有「菲」字同Chantel新歌歌名「這個姿態」字樣嘅月餅，佢哋仲整兔仔型嘅月餅，點知Chantel笑Sherman整嘅兔仔似豬多啲。
經過烤焗完成後，佢哋都好期待睇到製成品，仲要急不及待試食，點知兩位喜出望外話好似出面買嘅月餅一樣咁好食，連一班小菲象都讚不絕口。
網民點睇？
好想食Chantel整嘅月餅，隔住個mon 都覺得好好味。Chantel 真係學咩都好快上手，有板有眼，同大Bobo Sherman互相合作，製餅成功👍🏻✌🏻祝大小Bobo同各位小菲象中秋節快樂👍🏻🥳🥰💖
好羨慕可以近距離睇小公主整餅🥰🥰💖💖
大小bobo 一齊整月餅，一定最合拍，互動得最開心☺️☺️
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台