獨家丨孖潘靜文應節學整月餅 姚焯菲首次見鹹蛋真身

無線娛樂新聞台報導：啱啱喺新西蘭放假返港嘅Chantel姚焯菲，繼早前同小菲象補祝生日後，佢又再次相約fans嚟個整月餅約會，佢仲搵嚟好姊妹潘靜文一齊整。喺落手落腳整餅之前，Chantel同Sherman就去到街巿親自揀選材料，而對佢哋嚟講最有難度就係揀靚鹹蛋，雖然老闆娘都悉心講解，但兩位靚女完全領悟唔到，最後都係憑直覺揀鹹蛋。 17歲大嘅Chantel原來係首次見到鹹蛋嘅真身，Sherman就話以前試過買皮蛋，但係未買過鹹蛋，所以都唔識點揀，亦分辨唔到邊隻係重啲。