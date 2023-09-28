独家丨与潘静文应节学整月饼 姚焯菲首次见咸蛋真身
廣告
無線娛樂新聞台報導：刚于新西兰放假回港的Chantel姚焯菲，继早前同小菲象补祝生日后，这日她又再次相约fans来一个製作月饼约会，更找来好姊妹潘静文一同製作。在动手前，Chantel与Sherman一同到街巿亲自挑选材料，对她们来说最具难度的是挑选咸蛋，虽然老闆娘已悉心讲解，但两位美女完全不能领悟，最后是凭直觉来挑选。
17岁的Chantel原来是首次见到带壳的咸蛋，而Sherman则表示曾试过买皮蛋，但买咸蛋则是首次，所以自己也不懂选，亦分辨不到每隻蛋的重量。
曾製作过奶皇月饼的Chantel，这次挑战製作步骤及材料更为複杂的传统月饼，她笑言可以靠製作奶皇月饼的经验来试做。在等待月饼皮发酵时，Chantel与Sherman先製作鸡蛋仔来慰劳一众小菲象。
之后她们做製作整印有「菲」字及Chantel新歌歌名「这个姿态」字样的月饼，但当她停做出兔仔型月饼时，Chantel则嘲Sherman的兔仔外貌更似一头小猪。
網民點睇？
大小bobo 一齊整月餅，一定最合拍，互動得最開心☺️☺️
她們弄的月餅一定很好吃😋😋
Chantel做既月餅唔洗落糖，都感都菲常甜，小公主食得好開心呀🥰🥰，睇到好想試吓🤤，祝Chantel & Sherman 中秋節快樂💖💖
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台