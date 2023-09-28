独家丨与潘静文应节学整月饼 姚焯菲首次见咸蛋真身

無線娛樂新聞台報導：刚于新西兰放假回港的Chantel姚焯菲，继早前同小菲象补祝生日后，这日她又再次相约fans来一个製作月饼约会，更找来好姊妹潘静文一同製作。在动手前，Chantel与Sherman一同到街巿亲自挑选材料，对她们来说最具难度的是挑选咸蛋，虽然老闆娘已悉心讲解，但两位美女完全不能领悟，最后是凭直觉来挑选。