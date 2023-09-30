Chantel舉行攝影集簽書會 報名各地大學向商科發展
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無線娛樂新聞台報導：趁假期返港嘅 Chantel 姚焯菲 日前先齊齊整月餅應節，呢日就再次現身為攝影集舉行簽名會，大批小菲象亦一早到場支持，Chantel亦為 大家即場獻唱，又齊齊玩遊戲賀中秋。攝影集係早前喺日本拍MV時拍攝，Chantel就大讚實物完美又滿意，自己非常開心喇。
喺新西蘭返學但係一有假期就返港嘅Chantel，雖然來去匆匆，不過就非常珍惜每一次同屋企人相處嘅時間，而可以同小菲象見面仲非常開心，更加話要爭取機會食多啲唔同美食呀。不過佢就提到返學日子都會飲食清淡進行身材管理呀。
唔少人都非常關心Chantel他日如果升讀大學可能難以兼顧音樂發展，不過佢就指心中已經有一份各地大學名單，不過一切都係等上天安排咁話喇。
網民點睇？
同Chantel一齊過中秋節真係一件好開心嘅事🥳🥳
Chantel唱live超掂👏👏👏💖💖
支持Chantel ！好型好靚女💖💖
可以同小公主一齊過中秋節，菲常開心🫶🏻🫶🏻🫶🏻
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台