Chantel舉行攝影集簽書會 報名各地大學向商科發展

無線娛樂新聞台報導：趁假期返港嘅 Chantel 姚焯菲 日前先齊齊整月餅應節，呢日就再次現身為攝影集舉行簽名會，大批小菲象亦一早到場支持，Chantel亦為 大家即場獻唱，又齊齊玩遊戲賀中秋。攝影集係早前喺日本拍MV時拍攝，Chantel就大讚實物完美又滿意，自己非常開心喇。