姚焯菲離港回新西蘭繼續升學 小菲象以水晶應援巴士護送到機場
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無線娛樂新聞台報導：假期呢啲嘢通常都好快完，就好似返咗嚟香港 3個星期嘅 Chantel 姚焯菲咁，佢呢幾星期嘅假期眨吓眼就結束，要返去新西蘭繼續學習。
向來有心思嘅小菲象，就諗咗一個好特別嘅方法嚟送別呢位小公主喇！佢哋以一架水晶巴士應援Chantel新歌《這個姿態》外，仲以呢架巴士送Chantel去機場呀！
應援巴士喺出發前先喺鬧市進行展覽，入面仲擺放咗小菲象為Chantel打造嘅應援物，Chantel睇到後都忍唔住打卡留念。
完成短暫展覽後，Chantel同一眾小菲象就坐住呢架應援巴士入機場，首次坐為自己應援嘅水晶巴士，Chantel話覺得好窩心，見到小菲象咁用心做咗咁多應援物，令佢覺得好感動。對於呢次返新西蘭，Chantel就要畀心機用功，因為好快就要考試，同時佢又指因為喺香港食得太多美食，所以返到去要修修身呀！
網民點睇？
小公主穿著便裝都咁型格 🥰🥰🥰
Chantel完活動髮型都未轉直接去機場真辛苦，不過有順風車夠晒貼心👏🏻
菲菲真係美若天仙
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台