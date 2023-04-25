Chantel開學前再見小菲象 與Fans蓮姐BBQ約定暑假見
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無線娛樂新聞台報導：Chantel 姚焯菲 近日趁假期返港推出新歌《小出走》，不過轉眼佢又要準備返新西蘭繼續升學，呢日佢就趁出發前再約一班小菲象同埋《聲夢》戰友 林君蓮 一齊見面燒嘢食，Chantel仲爆料話新一首歌曲已經完成，叫大家等佢暑假返嚟再見面呀。
Chantel話可以再同Fans見面非常開心，而蓮姐仲話Chantel假期時間短，本來以為冇機會見面，但係自己啱啱趕及由外地返港，所以就把握機會去現場見Chantel喇。
今次返嚟香港真係行色匆匆，連Gigi 炎明熹 都因為考DSE而未能見面，After Class重聚就唯有等下次佢再返港先安排到喇。
蓮姐同Chantel一樣，14歲已經去加拿大升學，原來Chantel出國前都有向佢請教唔同心得，當時亦有考慮去加拿大咁話呀。
網民點睇？
超掛住蓮姐啊！在小公主活動見到她，真係好開心啊❤❤
Chantel 清純可愛，冇化妝都咁靚女 ❤❤❤
Chantel 零化妝相當清純可愛😊😊😊
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台