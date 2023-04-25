Chantel開學前再見小菲象 與Fans蓮姐BBQ約定暑假見

無線娛樂新聞台報導：Chantel 姚焯菲 近日趁假期返港推出新歌《小出走》，不過轉眼佢又要準備返新西蘭繼續升學，呢日佢就趁出發前再約一班小菲象同埋《聲夢》戰友 林君蓮 一齊見面燒嘢食，Chantel仲爆料話新一首歌曲已經完成，叫大家等佢暑假返嚟再見面呀。