暑假新形象唱新歌 Chantel將返新西蘭 Yumi考第一迎DSE
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無線娛樂新聞台報導：由新西蘭返港嘅Chantel姚焯菲同Yumi鍾柔美近日分別推出新歌，呢日仲孖公仔現身商場活動為大家獻唱，Chantel仲預告3星期假期轉眼就過即將返當地開學，所以呢日就把握機會以新形象同大家見面喇。
Chantel嘅暗黑公主仲有Yumi嘅千禧打扮，大家又覺得呢個轉變點呢？佢哋本人就覺得非常新鮮喇。話咁快就要重投學校生活，佢哋就話有啲可惜約唔齊After Class見面喇，不過亦已經祝賀身在內地嘅Gigi如願入讀心儀學校呀。
Yumi來年就會應考DSE，佢早前原來已經請教過Gigi，Yumi仲話打算靠自己努力考取好成績，因為最近成績非常理想，除咗考到全班第一之外，仲話對出年應付DSE非常有信心呀。
網民點睇？
Chantel唱新歌這個姿態好穩❤👍🏻，暗黑小公主形象菲常有型🔥
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台