暑假新形象唱新歌 Chantel將返新西蘭 Yumi考第一迎DSE

無線娛樂新聞台報導：由新西蘭返港嘅Chantel姚焯菲同Yumi鍾柔美近日分別推出新歌，呢日仲孖公仔現身商場活動為大家獻唱，Chantel仲預告3星期假期轉眼就過即將返當地開學，所以呢日就把握機會以新形象同大家見面喇。