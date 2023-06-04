CIX新歌走成熟傷感曲風 裴珍映盼去日本武道館開騷

CIX新歌走成熟傷感曲風 裴珍映盼去日本武道館開騷

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：韓國男團CIX相隔9個月再次推出迷你專輯，呢日BX、昇勳、龍熙、裴珍映及炫晳一齊現身showcase，呢次新歌走成熟傷感曲風，舞台上演出令人眼前一亮。

裴珍映透露做巡迴演唱會時，佢哋已經定好新作嘅歌名同風格，呢次新歌MV編舞難度高，亦有唔少感情戲，BX喺演戲方面被考起，自己一啲演戲經驗都冇，完全覺得自己被比下去，BX大讚團員好厲害，又要記台詞又要代入角色！而裴珍映希望CIX有機會到日本武道館開騷，讓佢哋感受全場粉絲為佢打氣！

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿周國賢x麥浚龍太妍鄭容和鄭秀文容祖兒張學友劉德華Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJerJeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 