CIX新歌走成熟傷感曲風 裴珍映盼去日本武道館開騷
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無線娛樂新聞台報導：韓國男團CIX相隔9個月再次推出迷你專輯，呢日BX、昇勳、龍熙、裴珍映及炫晳一齊現身showcase，呢次新歌走成熟傷感曲風，舞台上演出令人眼前一亮。
裴珍映透露做巡迴演唱會時，佢哋已經定好新作嘅歌名同風格，呢次新歌MV編舞難度高，亦有唔少感情戲，BX喺演戲方面被考起，自己一啲演戲經驗都冇，完全覺得自己被比下去，BX大讚團員好厲害，又要記台詞又要代入角色！而裴珍映希望CIX有機會到日本武道館開騷，讓佢哋感受全場粉絲為佢打氣！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台