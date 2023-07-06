加籍老公趕返港見Coco最後一面 家姐透露李玟出事前曾欲致電欣宜
有指Coco數年不幸患上抑鬱症，長時間跟病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，有消息稱Coco於6月30號不適入院，留醫一日後出院，直到7月2號，Coco被發現於浴室自殺輕生，家人大驚立即報警，Coco被送往瑪麗醫院搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，終年48歲。
Coco二家姐李思林接受TVB娛樂新聞台語音訪問，並透露Bruce Rockowitz趕返香港見Coco最後一面：「醫生能夠做到全部都幫我哋做…就算只有一線生機都要，因為我媽媽喺Coco出世時候冇咗老公，佢八十幾歲老太太，希望大家明白，唔到最後一秒都唔好放棄，多謝所有醫護人員。」
李思林又指Coco出事當日未有異樣，仲好關心早前被誤傳死訊嘅欣宜，李思林續道：「佢臨到最後一日朝早起身同我講，佢諗起欣宜，好想打電話畀欣宜，我叫佢要努力康復，唔單止可以幫到欣宜，佢可以幫到好多好多人，感受到佢好有愛，喜歡將正能量傳遞畀人。」李思林希望大家別將事情太八卦。
Coco好友鄭在允在IG發長文送別摯友，指李玟確診癌症，李思林承認妹妹Coco曾患乳癌，稱Coco已切除腫瘤，完成乳癌切除手術，兩位家姐一直陪伴在側，李思林心痛妹妹身心承受極大痛楚，坦言Coco面對多重打擊情緒受困，導致抑鬱症越來越嚴重。於Coco出事當日曾有fans分享偶像嘅錄音，Coco答謝fans支持，想不到這段錄音成為Coco的遺言，令人心痛！
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