加籍老公趕返港見Coco最後一面 家姐透露李玟出事前曾欲致電欣宜

無線娛樂新聞台報導：國際天后李玟（Coco）近年與加籍老公Bruce Rockowitz婚姻出現問題，加上腳傷及情緒病困擾，受到外界關注，大家姐李秋林（Carol）及二家姐李思林（Nancy）於7月5日懷着哀傷心情，在網上公佈Coco離世消息，震驚整個娛圈。