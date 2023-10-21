Coco李玟武漢安葬 疑兩姊手捧遺照骨灰送最後一程
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無線娛樂新聞台報導：Coco李玟7月初以年僅48歲之齡與世長辭，家人早前決定將其骨灰安葬於家鄉武漢一個紀念園。
安葬儀式21日舉行，網上有流出片段見到，疑為Coco二姐李思林手持遺照步入墓園，而疑為大家姐嘅短髮女性就手捧骨灰，由工作人員撐傘緊隨其後。
雖然儀式未公開予歌迷公眾參與，不過唔少歌迷亦有心到場送別，現場圖片亦見到有大量各界好友花圈。一批親友亦有到場親送Coco最後一程，向一代華語知名歌后作最後道別。
(網上片段)
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台