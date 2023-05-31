Coffee假期行程緊密 陪兒子玩到聲音沙啞

Coffee假期行程緊密 陪兒子玩到聲音沙啞

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：Coffee（林芊妤）呢日出席一個品牌活動，見佢聲音有啲沙啞，佢笑言唔係病咗，而係假期行程緊密，佢同兒子彥彥玩到聲沙。

Coffee自從轉型做瑜伽KOL後人氣急升，唔少fans鍾意上網跟住佢一齊做運動，為咗滿意fans要求，佢有開實體瑜伽班教學；老公同兒子彥彥好支持佢嘅工作，有次佢喺台上教瑜伽，老公喺台下跟住一齊做，而兒子更黐實爸爸，令難度增加，Coffee見到忍唔住笑。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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