Dear Jane將赴倫敦開演唱會 期待品嚐當地美食
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無線娛樂新聞台報導：Dear Jane呢日出席網球活動擔任嘉賓，黃天翱（Tim）、翁厚樑（Howie）、伍漢邦（Jackal）及黎俊華（Nice）本身喜歡呢項運動，Howie更係由細打到大，之後開始學結他先放棄打網球，現時有玩吓網球電子遊戲。
Dear Jane早前喺澳門巡唱順利完結，原來佢哋差啲開唔成騷，主音Tim開騷前失聲，要睇中醫針灸拔罐急救把聲，Tim笑言感覺喺個騷越唱越強，幸好演出好順利，Dear Jane最近推出新歌《浮床》忙於宣傳，又將赴倫敦開演唱會，佢哋好期待品嚐當地美食。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台