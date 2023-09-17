Dear Jane將赴倫敦開演唱會 期待品嚐當地美食

無線娛樂新聞台報導：Dear Jane呢日出席網球活動擔任嘉賓，黃天翱（Tim）、翁厚樑（Howie）、伍漢邦（Jackal）及黎俊華（Nice）本身喜歡呢項運動，Howie更係由細打到大，之後開始學結他先放棄打網球，現時有玩吓網球電子遊戲。