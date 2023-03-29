Do姐周嘉洛街頭派雪糕 合作拍廣告閃電完成
而嘉洛就話呢次合作非常開心，但係因為拍攝篇幅有限，所以就未能夠盡情發揮喇。Do姐又讚嘉洛同其他心儀嘅韓國Oppa有得一拼咁話，又提到早前訪問任時完嘅經驗非常美滿，對外界被視為追星界天花板更加認為係一個讚美呀。
正拍攝新劇《痞子無間道》嘅嘉洛，新一輯相信又會有唔少笑料，不過同原班人馬再次合作，佢就話就算辛苦都一樣開心，仲預告劇本會比上一次更瘋狂，會比上輯更上一層樓呀。
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