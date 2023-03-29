Do姐周嘉洛街頭派雪糕 合作拍廣告閃電完成

Do姐周嘉洛街頭派雪糕 合作拍廣告閃電完成

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：成為自由身參與唔同製作嘅Do姐鄭裕玲，呢日同 周嘉洛 一齊喺街頭宣傳，仲向途人同圍觀市面派軟雪糕，Do姐仲大讚嘉洛醒目又勤力，佢哋合作嘅廣告閃電完成，Do姐仲話意猶未盡添喎。

而嘉洛就話呢次合作非常開心，但係因為拍攝篇幅有限，所以就未能夠盡情發揮喇。Do姐又讚嘉洛同其他心儀嘅韓國Oppa有得一拼咁話，又提到早前訪問任時完嘅經驗非常美滿，對外界被視為追星界天花板更加認為係一個讚美呀。

正拍攝新劇《痞子無間道》嘅嘉洛，新一輯相信又會有唔少笑料，不過同原班人馬再次合作，佢就話就算辛苦都一樣開心，仲預告劇本會比上一次更瘋狂，會比上輯更上一層樓呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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