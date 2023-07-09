詳盡版｜姚焯菲放假返港三星期計劃赴澳門玩 Do姐挑戰做網紅獲周潤發…
姚焯菲（Chantel）由新西蘭返港享受三星期悠長假期，呢日現身宣傳活動，Chantel爭取時間見家人及朋友，又要同一班小菲象見面分享近況，真係夠晒忙！
Chantel開心稱跟家人傾過想去澳門玩，講到佢出咗首歌叫《小出走》，Chantel笑言每次去旅行都會諗起呢首歌，Chantel坦言之前知道父母安排去新西蘭升學時一度十分反對，起初想留喺香港讀書感覺舒服啲，後來佢明白成長過程一定有辛苦。
Chantel日前到日本拍攝MV，預告即將推出新歌，今次新歌主題跟「改變」有關，同場嘅Do姐鄭裕玲最近挑戰做網紅，搵老友周潤發助陣，Do姐笑指跟發哥拍過好多影視作品，大家見面互錫對方係好平常嘅事，發哥確診Covid，Do姐亦有慰問發哥！
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將來還有什麼演唱會值得留意？
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