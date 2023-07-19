DSE放榜丨港姐6號胡睿涵對成績感滿意 歌手黃明德坦言Best 5成績超…
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無線娛樂新聞台報導：DSE放榜丨港姐6號胡睿涵對成績感滿意 歌手黃明德坦言Best 5成績超出預期
香港中學文憑考試於7月19號放榜，候選佳麗6號胡睿涵（Hanna）亦係應屆DSE考生，目前喺越南進行拍攝及接受特訓，兼顧賽事及面對放榜日，Hanna自爆失眠好緊張。
Hanna坦言DSE放榜前一晚瞓唔着：「今日又有大型表演，又出DSE成績，心情勁緊張。」問到點樣知道DSE成績？Hanna開心稱係老師話畀佢聽：「今日一直睇住手機，睇吓老師幾時發訊息畀我。」問到對DSE成績滿唔滿意？Hanna坦言：「其實都係我理想嘅成績，我成績一向都好穩陣，唔係極好但又唔係太差。」佢最滿意係視覺藝術科成績，希望考上心儀大學。
同係今屆DSE考生仲有英皇新秀黃明德，稱Best 5有18分超出預期，直言讀書好差，而家佢計劃讀大學或升讀大專，嚟緊將投放更多時間喺音樂路上。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台