Eason獲歌迷送驚喜感動落淚 笑言49歲生日迎颱風

無線娛樂新聞台報導：Eason（陳奕迅）睽違7年後再度站上小巨蛋，限定7場演唱會噚晚圓滿結束，Eason成為喺台北小巨蛋演唱最多場次嘅香港歌手，適逢7月27號係Eason嘅49歲生日，台北歌迷噚晚全場砌「happy birthday」大字，並全場萬人合唱生日歌，令Eason感動到不停大叫「OMG」。