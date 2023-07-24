Eason獲歌迷送驚喜感動落淚 笑言49歲生日迎颱風
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無線娛樂新聞台報導：Eason（陳奕迅）睽違7年後再度站上小巨蛋，限定7場演唱會噚晚圓滿結束，Eason成為喺台北小巨蛋演唱最多場次嘅香港歌手，適逢7月27號係Eason嘅49歲生日，台北歌迷噚晚全場砌「happy birthday」大字，並全場萬人合唱生日歌，令Eason感動到不停大叫「OMG」。
近4百歌迷早喺中午時間為Eason炮製驚喜，喺小巨蛋等前來綵排嘅Eason，送上生日歌及蛋糕，Eason見到台下歌迷拉起橫額「我們什麼都沒有」、「只有愛你的心」等，Eason忍唔住感動落淚。
Eason尾場演出獲好友余文樂、房祖名、彭于晏及許廷鏗等撐場，而Eason爸爸，太太徐濠縈、女兒陳康緹等均有到場支持，Eason笑指自己生日正日迎颱風，有歌迷舉起「要不要一起過生日」大字報，迎來哨子聲，全場逾7000位再砌「HAPPY BIRTHDAY 」 及「生日蛋糕」圖，Eason收到呢份「禮物」狂叫：「OMG!WHAT?!How do you do it? Oh My Gosh!」見佢開心到不停大笑，之後全場逾萬人一齊唱生日歌，Eason下跪答謝fans。
Eason喺Encore時段為答謝歌迷熱烈呼喚，一共唱咗6首國語歌及大量清唱廣東歌，完滿結束今次台北巡迴演出，演唱會後進行媒體訪問，Eason將放幾日生日假，與家人喺台北休息，8月就一口氣巡演北美6站。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台