中年好聲音2丨Eric Kwok任團戰導師 安雅希組出拗撬未出戰先陷危機…

無線娛樂新聞台報導：TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》周日播出呢集將展開團體戰，30強選手分成6組以自選曲出賽，最終有4人被淘汰，上一輪5燈直入嘅唱將擔任隊長，呢輪團戰搵嚟著名製作人Eric Kwok（郭偉亮）做導師。