中年好聲音2丨Eric Kwok任團戰導師 安雅希組出拗撬未出戰先陷危機…
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無線娛樂新聞台報導：TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》周日播出呢集將展開團體戰，30強選手分成6組以自選曲出賽，最終有4人被淘汰，上一輪5燈直入嘅唱將擔任隊長，呢輪團戰搵嚟著名製作人Eric Kwok（郭偉亮）做導師。
Eric Kwok平日有指導年輕《聲夢》選手，佢大讚《中年好聲音2》唱將嘅唱功開始接近歌手水平，唱將們對自己要求好高，Eric Kwok希望幫到佢哋再學到多啲嘢、再更上一層樓，佢坦言暫時冇一隊令佢好安心，每隊總有少少嘢令佢好擔心。
作為首輪團戰默契同策略非常重要，顏米羔同梁浩賢呢組分到兩位5燈選手共同做隊長，加上有舞台經驗豐富嘅劉威煌，實力被睇高一線，佢哋唱《如果我是陳奕迅》出戰，由於5個男仔一組，佢哋好直接畀意見去討論，所以整個過程好爽快。顏米羔同梁浩賢感謝Eric Kwok給予意見，等佢哋有所改善。
陳蒨葶、古淖文及李榮耀等一組獻唱《我要》，陳蒨葶坦言備戰時間得幾日，因為隊員來自五湖四海，喺綵排時都唔齊人；而劉可、鄭梓浩、沈宗賢及黃劍文等獻唱《那些年》，劉可覺得備戰情況OK樂觀，多謝沈宗賢幾次借咗唔同地方一齊排練。
安雅希、王學林及林若盈等呢組一直為演出嗌交嗌到總綵排一刻，未出戰已陷入危機，今次帶領全女班組別，林若盈指佢哋有接收其他人意見，用咗一晚時間去諗點樣再夾啲，雖然當中有啲拗撬，最終佢哋都係出於想件事好，希望將最好嘅作品帶畀大家！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台