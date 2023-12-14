日本組合Exile首登台灣開騷 林志玲現身撐老公Akira
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無線娛樂新聞台報導：日本組合Exile出道超過20年，首度去到台灣開騷，六位成員都非常興奮，不過對Akira嚟講，更加係意義非凡，因為太太林志玲著住Exile應援T恤，揸住banner同揮動應援旗親身到場支持。出心出力為老公打氣之外，佢亦去到觀眾席向到嚟捧場嘅藝人張小燕同蔡康永送上擁抱，答謝佢地對Exile嘅支持。
Akira同佢班兄弟落力演出，話晒今次台灣站都算係Akira嘅半個主場，佢都代表團員表達對歌迷嘅謝意，仲話組合出道超過20年，多謝台灣嘅歌迷一直支持。
去到演唱會嘅尾聲，就發生咗一個小插曲，當成員準備演唱最後一首歌嘅時候，大銀幕突然開始播放影片，台下嘅歌迷紛紛舉起應援banner，原來係全場粉絲送俾Exile嘅驚喜，頓時搞到台上嘅Exile成員既開心又感動。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台