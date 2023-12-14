日本組合Exile首登台灣開騷 林志玲現身撐老公Akira

無線娛樂新聞台報導：日本組合Exile出道超過20年，首度去到台灣開騷，六位成員都非常興奮，不過對Akira嚟講，更加係意義非凡，因為太太林志玲著住Exile應援T恤，揸住banner同揮動應援旗親身到場支持。出心出力為老公打氣之外，佢亦去到觀眾席向到嚟捧場嘅藝人張小燕同蔡康永送上擁抱，答謝佢地對Exile嘅支持。