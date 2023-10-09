F.I.R. 阿沁驚喜現身撐太太活動 豪擲近六千萬台幣築愛巢
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無線娛樂新聞台報導：台灣F.I.R.飛兒樂團成員 阿沁 同細14歲嘅女星 花花李汶靜 結婚多年，育有2名囡囡，婚後生活相當甜蜜。出名愛妻嘅阿沁知道太太同姨仔安柏以大使身分出席護膚品牌活動時，就驚喜現身撐太太場。
花花多年嚟都保養得宜，平時同兩位寶貝囡出街都經常被人誤會係三姊妹，阿沁就話試過去主題樂園玩嘅時候，被工作人員感慨話帶三個小朋友真係一啲都唔易，又試過去兒童遊戲室，門外職員登記入場係一名成人、三名小童，當囡囡們聽到後就忍唔住大笑，花花話自己不時都要澄清自己媽媽身分，表明自己係成年人呀。
有報道指阿沁想令一家四口有個安樂窩，最近豪擲6千萬台幣築愛巢，阿沁指為免家人不時要搬屋，加上自己已經入行22年儲落一筆積蓄，仲有太太經營嘅網上頻道越嚟越成功，所以就下定決心置業。
當被問到房價同裝修花費幾多錢時？阿沁就話要向銀行貸款幾千萬台幣，幸好太太嘅代言工作可以幫補裝修費用。至於搬到新居會唔會再添第三胎，阿沁就話有兩位囡囡已經好滿足，又笑言若果太太有意再生可以晚上提出。而花花就話囡囡們已經升上小學，如果而家再湊BB會有啲吃力，不過一切都會順其自然呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台