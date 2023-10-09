F.I.R. 阿沁驚喜現身撐太太活動 豪擲近六千萬台幣築愛巢

無線娛樂新聞台報導：台灣F.I.R.飛兒樂團成員 阿沁 同細14歲嘅女星 花花李汶靜 結婚多年，育有2名囡囡，婚後生活相當甜蜜。出名愛妻嘅阿沁知道太太同姨仔安柏以大使身分出席護膚品牌活動時，就驚喜現身撐太太場。