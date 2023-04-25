FTISLAND再訪台表演 3千歌迷台下瘋狂

無線娛樂新聞台報導：韓國樂團 FTISLAND 事隔5年之後再次喺台北舉行演唱會，雖然經歷成員變動，不過呢晚台下嘅3千歌迷一樣High爆，而佢哋亦都為歌迷獻唱多首唔同歌曲，腳傷未癒嘅主音 李洪基 ，仲努力以中文同歌迷溝通，非常貼心。