FTISLAND再訪台表演 3千歌迷台下瘋狂
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無線娛樂新聞台報導：韓國樂團 FTISLAND 事隔5年之後再次喺台北舉行演唱會，雖然經歷成員變動，不過呢晚台下嘅3千歌迷一樣High爆，而佢哋亦都為歌迷獻唱多首唔同歌曲，腳傷未癒嘅主音 李洪基 ，仲努力以中文同歌迷溝通，非常貼心。
呢晚李洪基明顯心情大好，佢以韓文同台下一班資深韓迷溝通時，仲搞笑話大家都聽得明自己所講意思，同翻譯姐姐當場鬧交搞氣氛呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台