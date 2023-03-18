(G)I-DLE泰籍成員Minnie哄動訪港 現身品牌活動盼嘗盡香港美食…
防疫措施完全放寬之後，唔少韓星都先後訪港現身公開活動，好似上星期出席影展嘅 任時完 就微服出巡搭港鐵喇，而呢日女團(G)I-DLE嘅泰籍成員 Minnie 亦都來港出席品牌活動，仲令現場迫爆Fans非常哄動呀。
Minnie先以非常標準嘅廣東話同Fans打招呼，之後又以英文受訪，話多次香港嘅眾多Neverland支持，仲話稍後會同其他成員一齊來港同大家見面呀。佢又話同成員正準備新專輯正式回歸，又同時忙住第二次世界巡迴演出，仲話希望會舉辦香港站演出喎。
已經好一段時間冇嚟香港嘅佢，又話最令佢掛住嘅除咗香港嘅Neverland之外，仲有各式點心同烤鴨，仲想試吓雲吞同蛋撐等等香港美食。Minnie又提到想去山頂欣賞吓香港夜景，仲想再去主題樂園呀。
早前去完巴黎首次出席時裝周嘅Minnie，被唔少Fans視為潮流指標，不過呢日佢就謙虛話自己並非專家，認為穿著舒服同有自信最重要喇。同樣由歐洲返港嘅佢，要離開一對小朋友十幾日，就令佢覺得最為痛苦喇，仲每日都會打電話返港同佢哋對話，不過兩位小朋似乎就未明白媽咪對自己嘅牽掛喇。
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