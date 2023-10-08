Gi-FORCE演唱會｜炎明熹首次個唱盛大舉行 梁詠琪任嘉賓合唱大讚…
出道兩年嘅 Gigi炎明熹 首次個人演唱會星期六晚正式展開序幕，雖然喺風暴小犬逼近香港之下3號強風訊號生效，不過仍然無阻大班Gi炎粉嘅熱情應援，由外圍嘅免費派發雪糕，到場館內嘅各式佈置，加上唔少父母同子女一齊支持，就可以知道Gigi嘅受歡迎程度喇。
Gigi雖然入行時間唔長，不過一直就受到唔少圈中長輩嘅嘉許支持，呢晚一班前輩就紛紛送上花籃打氣喇。而《聲夢》嘅一班好朋友仲 周吉佩 亦都親臨現場，Gigi嘅家人就梗係總動員到場打氣啦，見證住由王佳恩變成炎明熹嘅家人，就話全家人都會出盡全力支持呀。
Gigi表演一開場，就身穿波浪形短裙，由巨形星球當中唱出出道作《真話的清高》登場，之後除去矚目嘅閃燈外殼再為觀眾唱出《焰》。
呢晚嘅嘉賓由另一位「Gigi」 梁詠琪 擔任，炎Gigi仲為梁Gigi準備印有英文名字樣嘅圍裙作謝禮，而早喺《聲生不息》節目獻唱過對方作品《我鍾意》之後，呢晚就梗係有大小Gigi同場再次為大家表演啦。
而梁詠琪對炎明熹只得18歲就有咁好表現仲可以展開個唱，覺得非常羨慕之餘，仲大讚呢位小妹妹歌聲一流，更非常值得大家支持咁話。
呢晚嘅表演當中，Gigi亦一度表現得非常感觸仲台上灑淚，雖然年紀尚輕，但係佢就對成長嘅經歷有一番體會，又希望呢個過程當中唔會喪失自我呀。而完場後唔少觀眾都對呢場表演非常滿意，仲話覺得意猶未盡呀。
網民點睇？
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