Gin Lee生日大搞音樂會招待過千fans 新歌MV上架三周破百萬點擊
廣告
無線娛樂新聞台報導：Gin Lee（李幸倪）過檔新唱片公司後密密出歌，挑戰不同曲風，新歌MV上架三周已過百萬點擊，Gin Lee呢日現身電台宣傳，好開心新歌喺各大平台有不俗成績，多謝大家喜歡呢首歌。
Gin Lee今個月26號生日，向來低調慶祝，今年破例於8月20號大搞生日音樂會，招待超過1000位歌迷，與眾同樂盡力滿足fans，難得疫情後有機會同佢哋見面兼玩遊戲。
有指同門歌手泳兒嘅內地fans團因被冷待而解散，Gin Lee有睇過呢單新聞，不過佢唔知此事來龍去脈，而舊同門歌手AGA今個月尾舉行紅館騷，AGA早前被爆獲鄭子邦求婚成功，兩人於去年10月喺新西蘭註冊結婚，Gin Lee稍後將睇AGA個唱，期望當面恭喜對方。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台