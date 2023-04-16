Gin Lee新歌散發戀愛甜蜜 自爆求學時期單戀史

無線娛樂新聞台報導：Gin Lee（李幸倪）加盟新唱片公司後推出第2首派台歌，新歌跟以往曲風不同，講述一個單戀故事，佢自爆求學時有類似經驗，一直希望拉近距離，又試過匿名寄禮物畀對方，留下一個好甜美嘅回憶，Gin Lee希望今次帶出同樣感覺，呈現出愛與甜蜜嘅快樂！