Gin Lee首推全CG MV呈現空間感 笑指外傭姐姐被新歌洗腦
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無線娛樂新聞台報導：Gin Lee（李幸倪）今年第4首派台歌日前終於面世，每次作品為求帶畀樂迷新體驗，Gin Lee喺唱法及曲風上均花盡心思，相隔多年再次邀請久未合作嘅林家謙操刀作曲。
Gin Lee收到Demo時已被兩句歌詞觸動，感覺好似一齣戲有好多不同嘅畫面，亦有好多回憶湧現，Gin Lee今次打造首個全CG MV，除咗沙地同櫈仔係實景，其實都係Gin Lee嘅幻想，希望呈現一個無邊無際嘅感覺，譬如宇宙、星空等空間，Gin Lee笑指一向愛loop新歌，連外傭姐姐都被新歌洗腦，令佢好有滿足感。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台