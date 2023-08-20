李幸倪與黃明德作客《J Music》 首合作互笠高帽
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無線娛樂新聞台報導：Gin Lee（李幸倪）同黃明德呢日一齊作客TVB音樂節目《J Music》，二人雖然屬同一間公司，但今次係二人首次合唱，講求臨場發揮同合拍。
Gin Lee大讚黃明德表現好，一埋位完全唔覺緊張，佢哋互笠高帽期待再合作，黃明德希望有多啲機會同唔同歌手合作從中學習，而Gin Lee就想同軒公合作。
網民點睇？
Gin Lee老師繼<<天黑黑>>之後又和rock同場。最近都有一直聽Gin Lee老師嘅<<企好>>好聽,歌詞寫得很好,人生不如意十常八九,大家需要更多正能量.保持樂觀的心,不能將自己珍貴的生命和珍惜的身邊人傷心和遺憾,不能讓大家痛心,也不能讓自己後悔🎤2023聲夢一班仔仔囡囡和聲夢導師歌手終於同場,之前有軒公和Archie,希望之後再見到黃金雙GI師徒Gin Lee老師和GIGI,JW老師和CHANTEL係音樂和舞台上一起合作☺
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台