GiveMeAChance 與歌迷坐開蓬巴士為新歌宣傳 胡鴻鈞盼儲多啲歌再開騷

與歌迷坐開蓬巴士為新歌宣傳 胡鴻鈞盼儲多啲歌再開騷

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：啱啱宣佈加盟新公司嘅胡鴻鈞推出首隻國語歌，呢日佢就同歌迷坐開蓬巴士宣傳新歌，近百歌迷除咗拎齊手幅應援外，仲有歌迷送上以十字繡織成嘅畫作。

今次新歌由錄音到拍攝MV都係喺北京完成，Hubert都話係一次特別嘅體驗，因為當日佢一落機就已經要去錄音，所以當時都擔心自己把聲啱得呀。

雖然啱啱先完成咗內地巡演，但唔少歌迷都期待佢快啲再開下一輪呀，而Hubert就話想做返多啲音樂、儲返多啲歌先再開騷呀！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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