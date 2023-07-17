與歌迷坐開蓬巴士為新歌宣傳 胡鴻鈞盼儲多啲歌再開騷
廣告
無線娛樂新聞台報導：啱啱宣佈加盟新公司嘅胡鴻鈞推出首隻國語歌，呢日佢就同歌迷坐開蓬巴士宣傳新歌，近百歌迷除咗拎齊手幅應援外，仲有歌迷送上以十字繡織成嘅畫作。
今次新歌由錄音到拍攝MV都係喺北京完成，Hubert都話係一次特別嘅體驗，因為當日佢一落機就已經要去錄音，所以當時都擔心自己把聲啱得呀。
雖然啱啱先完成咗內地巡演，但唔少歌迷都期待佢快啲再開下一輪呀，而Hubert就話想做返多啲音樂、儲返多啲歌先再開騷呀！
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台