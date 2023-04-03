GOT7泰國成員BamBam專輯面世 單人匹馬台上大展魅力
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無線娛樂新聞台報導：韓團 GOT7 成員轉投新公司之後，成員亦各自Solo發展，泰籍成員 BamBam 日前就推出自己首張正規專輯，亦舉行Showcase表演當中嘅各首歌曲，仲話其他成員半玩笑半鼓勵咁話自己歌喉進步咗咁話呀。
佢仲話GOT7各位成員都非常希望可以繼續早前因為疫情而未完成嘅世界巡迴，仲話一定會籌備新團歌呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台