NewJeans Haerin車銀優分頭抵港 機場逼爆Fans將現身品牌活動
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無線娛樂新聞台報導：韓國人氣女團NewJeans成員 Haerin 仲有臉蛋天才 車銀優 呢日先後抵港，準備出席品牌活動，NewJeans雖然今次並非完全體來港，不過一樣吸引大班Fans到場守候，Haerin現身時現場瘋狂尖叫，Haerin亦友善向Fans揮手，非常親民。
而相隔4年再度訪港嘅車銀優一樣吸引大批Fans到場，佢仲特別停步向久候嘅大家揮手，等大家影夠先再上車呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台