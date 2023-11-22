NewJeans Haerin車銀優分頭抵港 機場逼爆Fans將現身品牌活動

無線娛樂新聞台報導：韓國人氣女團NewJeans成員 Haerin 仲有臉蛋天才 車銀優 呢日先後抵港，準備出席品牌活動，NewJeans雖然今次並非完全體來港，不過一樣吸引大班Fans到場守候，Haerin現身時現場瘋狂尖叫，Haerin亦友善向Fans揮手，非常親民。