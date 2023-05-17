HANA為演唱會緊密綵排 預告超性感上陣打底加三倍

無線娛樂新聞台報導：HANA 一連兩場嘅演唱會仲有幾日就會正式展開，近日密密綵排嘅佢，呢日就提到因為近日翻風落雨搞到腰頸嘅舊患風濕發作，不過因為即將開騷都只有死頂上陣。佢又話同步要練歌排舞，不過自己就有多少為同Dancer合作嘅舞姿而尷尬，仲話要記住保持靚樣呀。