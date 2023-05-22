HANA兩場演唱會開鑼 短裙辣舞尷尬拋腦後

無線娛樂新聞台報導：相隔4年之後， HANA 一連兩場嘅演唱會呢日正式開鑼，事前遇告會終極性感嘅佢，呢晚以多個唔同造型現身，舞台效果亦花盡心思，仲邀請咗只得14歲嘅年輕女歌手 瑪鎧橋 擔任嘉賓。以短裙露腰現身嘅佢，又同男Dancer大跳辣身舞，之前話怕尷尬嘅佢似乎就已經將唔自然全部拋諸腦後喇。