HANA兩場演唱會開鑼 短裙辣舞尷尬拋腦後
廣告
無線娛樂新聞台報導：相隔4年之後， HANA 一連兩場嘅演唱會呢日正式開鑼，事前遇告會終極性感嘅佢，呢晚以多個唔同造型現身，舞台效果亦花盡心思，仲邀請咗只得14歲嘅年輕女歌手 瑪鎧橋 擔任嘉賓。以短裙露腰現身嘅佢，又同男Dancer大跳辣身舞，之前話怕尷尬嘅佢似乎就已經將唔自然全部拋諸腦後喇。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台