Hebe被指反擊知名製作人 估錯Selina胎兒性別一樣開心

無線娛樂新聞台報導：台灣女團S.H.E.合作多年，除咗Ella早已成家做媽咪之外，Selina近日亦公告同男友懷有「小腰果」，日前台灣資深製作人 詹仁雄 就出Post指得Hebe仲未有著落，之後Hebe喺網上出Post一句「口沒遮攔」仲被指疑係反擊，呢日Hebe現身活動時就親自否認，仲話完全唔知對方有出過Post喇。