Hebe被指反擊知名製作人 估錯Selina胎兒性別一樣開心
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無線娛樂新聞台報導：台灣女團S.H.E.合作多年，除咗Ella早已成家做媽咪之外，Selina近日亦公告同男友懷有「小腰果」，日前台灣資深製作人 詹仁雄 就出Post指得Hebe仲未有著落，之後Hebe喺網上出Post一句「口沒遮攔」仲被指疑係反擊，呢日Hebe現身活動時就親自否認，仲話完全唔知對方有出過Post喇。
Selina日前開Party公佈胎兒性別，Ella之後仲興奮話自己一早估到BB係男仔，而估錯嘅Hebe就話呢個Party非常有趣，仲解釋自己估係女仔嘅原因呀。而8月就會再喺小巨蛋開騷嘅佢，就話已經開始籌備工作喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台