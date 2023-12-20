林宥嘉化身寵妻狂人 演唱會上教授愛妻心得
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無線娛樂新聞台報導：林宥嘉一連3場嘅台北演唱會呢晚完滿結束，亦係Yoga世界巡迴嘅最終站，所以佢更賣力演出，為歌迷創造一個美好嘅回憶呀！
Yoga唔只有多首金曲，連劉若英嘅《成全》亦佢翻唱嘅代表作，呢日佢就喺台上真情告白，話再唱呢首歌係為咗大家，同時亦感謝奶茶當初對佢嘅鼓勵！
呢三場演唱會嘅嘉賓帶畀觀眾唔少驚喜，當中就有當年Yoga參加歌唱比賽時嘅恩師黃大煒，以及台灣新生代才女歌手陳華，連Yoga喺騷後接受訪問時，都話呢三晚相當豐富，自己亦係意想不到。
作為寵妻狂人嘅Yoga，喺演唱會上頻頻向老婆丁文琪示愛，完全係想閃盲在場觀眾，Yoga仲話自己咁樣係最好嘅愛妻示範，當佢唱《說謊》時，唱到歌詞「我沒有說謊 祝妳做個幸福的新娘」時，Yoga就突然停唱仲四周張望，然後話自己係度搵緊老婆坐喺邊，當佢搵到丁文琪之後即同對方打招呼，然後再同台下觀眾講：「有結婚的，這樣是最好的示範，知道嗎？」引嚟全場大笑。事後Yoga話自己好愛太太，亦好感謝對方，佢話雖然老婆唔會咁直白咁同自己示愛，但佢知道太太其實都好愛自己呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台