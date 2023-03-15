ITZY訪港開騷前商場見Fans 聲勢浩大大劉陪千金現身追星

無線娛樂新聞台報導：韓國大熱女團 ITZY 日前訪港舉行首次巡迴演唱會香港站，而開騷前佢哋亦現身商場活動同香港Fans見面，仲吸引埋之前派花生嘅富商大劉 劉鑾雄 同太太 甘比 帶埋千金一齊到場支持呀。ITZY嘅幾位成員青春無敵，呢日就齊齊騷長腿仲以廣東話同Fans打招呼，大家嘅熱情瘋狂尖叫聲仲令現場可以話係震耳欲聾呀。