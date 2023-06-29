IVE首闖台北辦見面會 連跳兩場大騷青春氣息

無線娛樂新聞台報導：人氣爆燈嘅韓國女團 IVE 近日喺台灣舉行一連兩場Fans見面會，兩場表演都座無虛席，不過佢哋一抵達台北落機助理經理人就同傳媒發生爭執，影片公開後令唔少韓國同台灣Fans都對呢位工作人員嘅態度大為側目。