J2er特訓出戰端午龍舟賽 Jojo大致康復接受去疤療程

無線娛樂新聞台報導：下星期就係端午節，一班 J2er 為咗應節亦會出戰龍舟賽事，早前佢哋已經開始緊密練習，似乎就有唔錯氣勢喇，加埋一班女同事在場打氣加油，不過佢哋就嫌落場男同事們打扮太密實，應該大方啲騷肌喎。