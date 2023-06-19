J2er特訓出戰端午龍舟賽 Jojo大致康復接受去疤療程
而早前喺街頭暈倒嘅 黃紫恩 呢日精神奕奕現身，似乎已經由傷勢復完，不過就仍然揸藥膏同接受少少療程去疤喇。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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