J2er特訓出戰端午龍舟賽 Jojo大致康復接受去疤療程

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：下星期就係端午節，一班 J2er 為咗應節亦會出戰龍舟賽事，早前佢哋已經開始緊密練習，似乎就有唔錯氣勢喇，加埋一班女同事在場打氣加油，不過佢哋就嫌落場男同事們打扮太密實，應該大方啲騷肌喎。

而早前喺街頭暈倒嘅 黃紫恩 呢日精神奕奕現身，似乎已經由傷勢復完，不過就仍然揸藥膏同接受少少療程去疤喇。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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