默默煉成明年兩首派台歌 馮允謙恨請欣宜加持MV

無線娛樂新聞台報導：馮允謙 一向俾人乖乖仔嘅形象，抵佢有咁多工作，面對歌曲上嘅創作佢亦唔會有拖延症，密密手為別人和自己寫歌，除咗達標喺年底會推出新碟，原來經已為明年嘅工作做定準備，默默地完成製作兩首派台歌。