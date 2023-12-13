默默煉成明年兩首派台歌 馮允謙恨請欣宜加持MV
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無線娛樂新聞台報導：馮允謙 一向俾人乖乖仔嘅形象，抵佢有咁多工作，面對歌曲上嘅創作佢亦唔會有拖延症，密密手為別人和自己寫歌，除咗達標喺年底會推出新碟，原來經已為明年嘅工作做定準備，默默地完成製作兩首派台歌。
呢日佢出席活動時就好沾沾自喜咁話俾大家聽只欠未拍MV，被問會否搵同公司嘅鄭欣宜演出時，佢就話：「暫時Joyce休息中，不過如果佢願意做我MV嘅女主角，我絶對歡迎。」講起嚟緊嘅聖誕節，Jay就話會同公司同事一齊過，因為工作排得好密，預知零時間陪女友，所以就唔好意思叫身在加拿大嘅女友來香港陪過佳節。
同場出席活動嘅仲有Cheronna吳嘉禧、Jessica蔡明思、林愷鈴、鄭融同黎紀君。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台