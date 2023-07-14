何晉樂中環街市Busking拍外景 李茵彤首挑戰做主持表現不俗
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無線娛樂新聞台報導：TVB全新音樂節目《J Music》呢集有主持何晉樂（Rock）、李茵彤（Desta）與嘉賓Sailor Candy喺中環街市拍外景，三人自彈自唱Busking。
Desta首次挑戰主持工作表現不俗，加上Busking經驗豐富一啲都冇怯場，Sailor Candy呢日即場獻唱自家創作歌曲，望儘快推出其他作品！
網民點睇？
超級期待！Rock這集同Candy 合唱嘅《到底發生過什麼事》好聽到暈❤
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台