J Music丨侯雋熙鄧禮迪Jam歌互讚唱功 何晉樂陳天翺望未來有機會合…
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無線娛樂新聞台報導：J Music丨侯雋熙鄧禮迪Jam歌互讚唱功 何晉樂陳天翺望未來有機會合作
何晉樂（Rock）、陳天翺（Eagle）、侯雋熙（Duncan）及鄧禮迪（Tik）一齊作客音樂節目《J Music》，Rock同Eagle首次合作，一個彈結他一個彈琴一齊Jam歌。
Rock心情有啲緊張，綵排時拉埋Eagle一齊埋位練，Rock現時籌備新歌，二人希望未來有機會合作，Duncan同Tik分別參加比賽出道成為歌手，今次有幸碰頭，趁機交流音樂，更互讚對方唱功；Tik之前有睇《 聲夢傳奇2 》留意Duncan好有才華，得知同佢Jam歌亦好期待，Tik目前造新歌，希望多拎啲靈感，想多啲講一啲情情愛愛嘅歌曲。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台