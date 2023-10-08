J Music｜戴祖儀李靖筠新作即將面世 陳明憙冀年內辦香港個唱
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無線娛樂新聞台報導：戴祖儀 李靖筠 同 陳明憙 呢日一齊為音樂節目《J Music》錄影，首次齊齊Jam歌嘅佢哋，就話感覺非常新鮮，仲現場話要約定下一次再玩，甚至要一齊創作一首合唱歌呀。
佢哋除咗唱歌之外，亦同時有參與唔同戲劇演出，Gladys就話早前演出咗一部小品電影，希望可以好快同觀眾見面喇。而Jocelyn就話打算年底到明年初舉行音樂會，仲會係佢首次喺香港舉行嘅個唱，更加會加入音頻治療同藝術元素呀。
Joey則完成一部劇集單元嘅演出，之後就會先集中喺製作新歌，新作亦會再次由自己創作呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台