JMusic丨與安俊豪涂毓麟舉行School Tour 朱主愛透露將於香港開騷…
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無線娛樂新聞台報導：JMusic丨與安俊豪涂毓麟舉行School Tour 朱主愛透露將於香港開騷
TVB音樂節目《J Music》，呢日請嚟藝名為四葉草嘅馬來西亞女歌手朱主愛，同埋安俊豪、涂毓麟去齊齊到中學做School Tour。
朱主愛話見到一眾學生，瞬即就將佢拉返去自己學生年代，佢話當時雖然好討厭上堂，但係呢段時間係最快樂嘅時光呀。呢次嚟香港嘅行程雖然排得密麻麻，但都無阻朱主愛為食嘅小嘴，佢笑言呢次喺香港食咗唔少美食呀。
講到嚟緊嘅工作，朱主愛就話因為疫情已過去，所以嚟緊自己除咗出歌外，仲會舉行音樂會，見見新、舊fans喇。
而安俊豪同涂毓麟就話重返校園嘅感覺樂神奇，佢哋仲不約而同分別自己對學校嘅小賣部有嘅感覺呀！
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小草❤
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台