J Music｜全新音樂節目即將首播 Phil新歌即將推出 Mischa減肥近大…
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無線娛樂新聞台報導：J Music｜全新音樂節目即將首播 Phil新歌即將推出 Mischa減肥近大挑戰
由 冼靖峰 同潘靜文 主持嘅TVB全新音樂節目《J Music》6月初就會正式首播，呢日 林奕匡 同 葉巧琳 為其中一集錄影，仲喺Live Band伴奏下一齊合唱呀。Phil就對今次新形式節目非常滿意，而可以同唔同歌手合作就更有火花，仲話6月就會推出自己嘅新歌喇。
而Mischa就指除咗自己嘅新歌之外，好快就會演出音樂劇，仲叫大家期待同留意呀。佢仲話近日行山Keep Fit，為近日就要迎接嘅一個大挑戰有關，仲話早前開騷後一直未有管理身材，目前體重係人生顛峰，所以一定要好好努力呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台