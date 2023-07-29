泳兒今年再推新歌三部曲 洪助昇新歌MV與女主角嘴對嘴
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無線娛樂新聞台報導：泳兒同洪助昇呢日作客TVB全新音樂節目《J Music》，節目入面除咗同主持們傾下音樂作品外，仲同live band一齊jam歌。
舊年以暗黑風推出三步曲嘅泳兒，作品大受樂迷歡迎，今年佢再重啟三部曲系列，泳兒話雖然歌名聽起嚟係有滿滿復仇嘅感覺，但其實寓意愛到係盡，仲話今次嘅三部曲係祝福三部曲，但歌名就會大玩反差感呀。
洪助昇喺新歌MV入面同女主角嘴對嘴餵水一幕令人印象深刻，就連師姐泳兒都話自己都未試過呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台