J Music｜許靖韻新歌偷情爆MV一樣刺邀 艾妮日本一口氣拍三個MV…
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無線娛樂新聞台報導：J Music｜許靖韻新歌偷情爆MV一樣刺邀 艾妮日本一口氣拍三個MV最嬲冇得玩
許靖韻 同 艾妮 呢日現身《J Music》同大家分享佢哋嘅音樂，Angela嘅新歌仲經過兩年幾疫情之後重新包裝再推出，佢仲話以偷情作主題嘅新歌MV非常吸引，叫大家記住要留意咁話喎。
而早前去日本一口氣拍攝3個新MV同錄音嘅 艾妮 就話短短幾日時間要完成所有工作，唔止忙仲連想遊覽Shopping都完全冇時間，呢次作客《J Music》仲同Angela合唱添呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台