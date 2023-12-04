金曲最佳組合脆樂團作客J Music 一對新人佛系辦婚禮

無線娛樂新聞台報導：獲得第34屆金曲獎最佳演唱組合嘅Crispy脆樂團為音樂節目《J Music》錄影，呢隊台灣情侶組合之前拎完金曲獎後仲公布埋另一喜訊，去年三月經已註冊結婚嘅佢地會喺明年初補辦婚禮，作為新人通常會為婚禮著急，不過Skippy（盧羿安）和丁丁（丁律妏）異口同聲話十劃都未有一撇，丁丁仲話搞婚就好似問研究生論文寫成點一樣，定好婚禮場地經已係最大嘅突破，佢地佛系嘅性格連兩人身邊既朋友都著急埋一份。