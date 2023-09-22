JPEX案丨莊思敏返港後即到警署助查 稱唔認識其他被捕人士
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無線娛樂新聞台報導：捲入JPEX案嘅張智霖同莊思敏，先後受邀到灣仔警察總部協助調查。21號晚由馬來西亞返港嘅莊思敏，抵港後隨即到警總協助調查，直到第二日凌晨三點幾先離開，佢表示呢次係主動過嚟協助調查，亦同有關方面交代事件，至於其他嘢就唔方便透露，因為一切已交由律師處理。
莊思敏指自己並唔認識其他被捕人士，至於提供咗啲咩線索，亦不便透露。至於問到佢會唔會召開記者會？佢就話唔會喇，不過就指媽媽有因為呢件事而有啲擔心。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台