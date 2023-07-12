JW被傳質朱敏瀚撻著冇咁好氣 男友唔呷醋未定婚期工作為先
廣告
無線娛樂新聞台報導：近日因為拍攝完《痞子》系列成為好友，仲齊齊出發再拍旅遊節目而同 朱敏瀚 傳出緋聞嘅 JW ，呢日現身活動時再次對呢段烏龍緋聞表示無奈，好在男友挑通眼眉夠信任完全冇呷醋咋。
JW又話其實同幾位好拍檔已經演變為極級好友，雖然緋聞待過台啖笑，不過傳極唔停就會有啲煩喇。講到會唔會同感情穩定嘅男友結婚時，佢就指希望趁年青盡力完成心中嘅工作目標，所以會先搏命做嘢，婚事可以容後再議呀。
呢日為腦癇症活動擔任大使嘅佢，又指希望大家可以更加關注同了解有需要嘅機構同朋友，大家可以更包容同關懷佢哋呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台