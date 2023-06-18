JW生日Fans送禮物片場預祝 預告新歌陸續來望大受歡迎

無線娛樂新聞台報導：今日除咗係父親節之外，亦都係 JW王灝兒 嘅33歲生日，最近正忙住趕拍《痞子無間道》嘅佢，日前拍攝時就獲Fans送上驚喜為佢慶祝，仲有成班同事齊齊唱生日歌，又逐一送上生日祝福，非常熱鬧呀。