JW生日Fans送禮物片場預祝 預告新歌陸續來望大受歡迎

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：今日除咗係父親節之外，亦都係 JW王灝兒 嘅33歲生日，最近正忙住趕拍《痞子無間道》嘅佢，日前拍攝時就獲Fans送上驚喜為佢慶祝，仲有成班同事齊齊唱生日歌，又逐一送上生日祝福，非常熱鬧呀。

呢日Fans送清涼飲品又送印有JW造型嘅蛋糕，壽星女就話Sweet到不得了喇，佢又話今日會家人一齊順道慶祝生日同父親節，仲話希望身體健康，同往後推出嘅歌曲大受歡迎呀。

有份演出嘅 周嘉洛 呢日咁啱啱唔在場，但係平時通常拍劇都越拍越瘦，但係佢就似乎越拍越有福氣，呢日JW就話佢哋增肥係為角色犧性，仲爆嘉洛積極地狂食，但係自己就認為佢睇落更Man喇。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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