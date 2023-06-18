JW生日Fans送禮物片場預祝 預告新歌陸續來望大受歡迎
呢日Fans送清涼飲品又送印有JW造型嘅蛋糕，壽星女就話Sweet到不得了喇，佢又話今日會家人一齊順道慶祝生日同父親節，仲話希望身體健康，同往後推出嘅歌曲大受歡迎呀。
有份演出嘅 周嘉洛 呢日咁啱啱唔在場，但係平時通常拍劇都越拍越瘦，但係佢就似乎越拍越有福氣，呢日JW就話佢哋增肥係為角色犧性，仲爆嘉洛積極地狂食，但係自己就認為佢睇落更Man喇。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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