王灝兒透露計劃開音樂會 伍仲衡笑言欲挑戰J.Arie大膽曲風

無線娛樂新聞台報導：JW王灝兒呢日同Venus支嚳儀 、羅啟豪、J.Arie雷深如以及伍仲衡齊齊現身一個商場音樂會。可以同歌迷近距離接觸JW話相當開心，佢話已經同公司研究緊可能喺年底會開一個同歌迷可以近距離啲嘅音樂會呀。