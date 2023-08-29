王灝兒透露計劃開音樂會 伍仲衡笑言欲挑戰J.Arie大膽曲風
廣告
無線娛樂新聞台報導：JW王灝兒呢日同Venus支嚳儀 、羅啟豪、J.Arie雷深如以及伍仲衡齊齊現身一個商場音樂會。可以同歌迷近距離接觸JW話相當開心，佢話已經同公司研究緊可能喺年底會開一個同歌迷可以近距離啲嘅音樂會呀。
下月4號就係Venus嘅生日，為咗慶祝佢將會同fans舉行一個見面音樂會，Venus話已經邀講咗羅啟豪到時嚟做嘉賓合唱一曲。
今次喺商場音樂會上開金口同J.Arie合唱嘅伍仲衡，笑言以前嚟參加音樂會都係擔任樂手角色，今次處男獻唱就畀咗J.Arie，問到二人嚟緊會唔會再有合作？伍仲衡就向J.Arie要歌，笑言自己想挑戰對方大膽嘅曲風呀！
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台