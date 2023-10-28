獨家丨JW許文軒陪白血病女童遊主題樂園 實現依謹願望分享愛與關懷！…
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無線娛樂新聞台報導：JW王灝兒與TVB娛樂新聞台主播許文軒（Edmond）呢日陪女童依謹去主題公園玩，依謹上年發現患白血病，JW首次見面大讚依謹活潑好動又獨立，依謹又帶Edmond同JW四圍去玩，更識背《愛心灌溉》嘅歌曲畀JW聽。
10月12號係依謹生日，佢生日願望就係見灰姑娘，Edmond同JW決定提早陪佢去主題樂園實現願望，事先更準備咗多份禮物喺主題房等依謹「尋寶」，之後佢哋一齊遊覽園區玩，依謹化身做灰姑娘，JW亦細心幫佢打扮，令依謹開心過咗開心嘅一日。
JW希望大家畀多啲愛同關懷畀別人，特別係小朋友，想借助大人嘅力量，令小朋友覺得開心，而Edmond透露幫助別人亦同時得到力量繼續向前行，令Edmond向自己夢想進發。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台