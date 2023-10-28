獨家丨JW許文軒陪白血病女童遊主題樂園 實現依謹願望分享愛與關懷！...

無線娛樂新聞台報導：JW王灝兒與TVB娛樂新聞台主播許文軒（Edmond）呢日陪女童依謹去主題公園玩，依謹上年發現患白血病，JW首次見面大讚依謹活潑好動又獨立，依謹又帶Edmond同JW四圍去玩，更識背《愛心灌溉》嘅歌曲畀JW聽。